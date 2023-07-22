Украинские шпажистки исчезли с чемпионата мира, куда допустили Россию

Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Влады Харьковой, Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко и Дарьи Варфоломеевой пропустили индивидуальный турнир, которым стартует чемпионат мира в Милане, сообщает Суспильне. В день начала турнира фамилии украинских шпажисток исчезли из заявки.

Видео дня

Изначально сборная Украины по фехтованию планировала в полном объеме выступить на ЧМ, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. После допуска атлетов из России и Беларуси, "желто-синие" отказались от участия в четырех из шести личных турниров.

За день до старта мундиаля фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире, а по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления.

Тем не менее украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!