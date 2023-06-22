Украинские медики спасали волонтера на открытии Евроигр-2023, а президента Польши освистал стадион

Открытие Европейских игр-2023 в Кракове ознаменовалось скандалом из-за поведения болельщиков, которые освистали одного из польских министров и погудели президенту. Украину вспоминали через слово, а врачи нашей команды успели оказать помощь волонтеру.

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OBOZREVATEL собрал самые интересные моменты церемонии на арене "Вислы", наблюдая за открытием с трибуны.

1. ПЛОХОЙ МИНИСТР. Настоящей неожиданностью было, мягко говоря, прохладное отношение жителей Кракова и гостей города к своей власти. Первое удивление украинская группа журналистов испытала в самом начале, когда по стадиону огласили, что на трибуне присутствует президент Польши Анджей Дуда, и вслед за аплодисментами послышался гул. В Украине Дуду считают большим другом, а вот некоторые поляки, судя по всему, не очень довольны его политикой.

Но настоящее шоу от местной публики было еще впереди. Оно началось, когда для приветственного слова пригласили главу министерства государственных активов страны Яцека Сасина. Оглушающей гул на стадионе стоял, пока он шел к трибуне, а затем и на протяжении всего выступления, поэтому разобрать что-то из его слов было практически невозможно.

"Это плохой министр", – отреагировал на немой вопрос, написанный на нашем лице, сидевший по соседству поляк. Дуде во время выступления тоже немного досталось, но это была мелочь по сравнению с Сасиным.

Самое интересное, что местное население не постеснялось освистать свою власть на глазах у всей Европы, которая наблюдала за прямой трансляцией церемонии открытия. И на следующий день пресса, рассказывая о церемонии открытия, делала акцент не столько на самом представлении, сколько на скандале с министром.

"Группа политических ненавистников пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал разочарование у тех, кто желает неудачи нашей родине. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Стыд!" – возмущался в посте в Twitter Сасин.

2. СПАСЛИ ВОЛОНТЕРА. Пока трибуны освистывал своего премьера, на поле, где стояли команды, поспешили дежурившие на арене медики. И как раз в район того места, где находилась после своего выхода сборная Украины. А затем пострадавшего быстро унесли в подтрибунное помещение.

Оказалось, что одна из волонтерок, стоявшая возле нашей команды, неожиданно почувствовала себя плохо. И украинские медики оказали ей первую помощь, пока к ним не подоспели польские врачи.

3. УКРАИНА. Тема войны в Украине прошла красной линией через всю церемонию на стадионе "Вислы". Про российскую агрессивную политику против нашей страны в перерывах говорили ведущие, вспоминали в своей речи президент Польши Дуда, обещая и дальше поддерживать украинцев, и глава Национальных олимпийских комитетов Спирос Капралос.

Не стал исключением даже глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, чье видеообращение включили на арене.

Бах, которого даже немецкая пресса называла "пуделем Путина", сначала сочувствовал Украине и ее спортсменам, а закончил выступление любимым тезисом, что спорт должен объединять мир, и, в частности, это должно произойти через год на Олимпийских играх в Париже. А между строк читалась открытая подготовка к тому, что во Франции украинцы должны соревноваться с убийцами и террористами из РФ и их пособниками из Беларуси.

4. СТЕФАНИЯ. Про украинцев на церемонии открытия не только говорили, но и показывали их. На сцене выступили победители Евроведения-2022 Kalush Orchestra со своим хитом "Стефания", которому подпевал стадион. Также зрители услышали соло украинских трембит, а музыкальное сопровождение открытия обеспечивал Львовский оркестр.

Встретили украинскую сборную на арене также очень тепло – на параде атлетов "сине-желтые" выходили предпоследними перед командой организаторов. Возможно, не было какого-то вау-эффекта, на который рассчитывали некоторые журналисты. Но тем не менее польский прием был весьма душевный.

5. ПОЛЬСКИЕ ТОПЫ. Во время ретроспективы самых громких побед польского спорта можно было спокойно определить самых любимых атлетов страны.

Громче всего зрители на трибунах встречали сюжеты про легкоатлетку Аниту Володарчик и прыгуна на лыжах Адама Малыша и устроили настоящую истерику, когда на арене развернули огромное полотнище нападающего футбольной сборной Польши Роберта Левандовского и начали представлять теннисистку Игу Швентек. Последняя, к слову, с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину и выступает на турнирах с сине-желтой ленточкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как участие воюющей Украины в Евроиграх-2023 прокомментировал глава олимпийских комитетов Европы.

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