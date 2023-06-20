'Причинили вред': участие воюющей Украины в Евроиграх-2023 прокомментировал глава олимпийских комитетов Европы

Накануне старта Евроигр-2023, которые с 21 июня по 22 июля принимает Польша, президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос прокомментировал участие в турнире сборной Украины. Функционер отметил, что наши атлеты приложили огромные усилия, чтобы выстоять после полномасштабного вторжения России и иметь возможность соревноваться.

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"Мы очень счастливы, что Украина примет участие в Играх. Считаю, что украинцам причинили большой вред и сейчас они переживают очень тяжелые времена. Во-первых, они приложили огромные усилия, что выжить и выстоять, во-вторых, чтобы иметь возможность выступать, и, в-третьих, чтобы соревноваться на турнирах самого высокого уровня", – сказал Капралос на пресс-конференции в Кракове.

"Мы очень рады за них и надеемся, что они завоюют в Кракове много медалей и лицензий на Олимпиаду, которая пройдет в следующем году в Париже", – добавил бывший греческий ватерполист.

Также Капралос рассказал, что Европейские олимпийские комитеты с самого начала полномасштабного вторжения РФ были на стороне украинских спортсменов.

"Мы помогали атлетам финансово не только непосредственно в Украине, но и оказывали помощь всем спортсменам, которые покинули свою страну и вынуждены были тренироваться в разных местах, где их принимали наши национальные олимпийские комитеты, посылая им мощный сигнал солидарности всей Европы", – подчеркнул функционер.

"Мы делали все, чтобы украинские спортсмены чувствовали себя как дома, независимо от того, в какой стране они тренировались и соревновались до Европейских игр-2023. Так что я уверен, что сборной Украины устроят овации на трибунах на завтрашней церемонии открытия. Искренне – мы все на их стороне, чтобы продолжать помогать им во время дальнейшей роботы", – сказал Капралос.

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