Украинская олимпийская чемпионка, которая пережила изнасилование в СССР, победила на конкурсе красоты в США. Фотофакт

Двукратная олимпийская чемпионка (1992) по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу выиграла конкурс красоты "Миссис Мичиган". 47-летняя уроженка Одессы у себя в Facebook опубликовала фотосессию с короной, поблагодарив всех за поддержку.

Теперь украинке предстоит побороться за титул "Миссис США". Конкурс состоится 3 августа в Омахе (Небраска).

"Официальная фотосессия в роли "Миссис Мичиган". Большое спасибо моей команде, моему сыну Энтони и моему мужу Роберту. Я вас всех люблю и огромное спасибо за поддержку", – написала Гуцу в соцсетях.

После Олимпиады 15-летняя Гуцу завершила карьеру. В 1994-м ее пригласили в США на открытие гимнастической школы. 17-летняя Гуцу согласилась съездить за океан, что и предрешило ее дальнейшую жизнь.

В 2016-м Татьяна открыла свою академию гимнастики в Мичигане, напоминающем ей родную Одессу. А через три года организовала соревнования Tatiana Gutsu Crystal Cup.

В 2017 году украинка нашла в себе силы рассказать о том, что 26 лет назад в Штутгарте ее 15-летнюю изнасиловал многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике беларус Виталий Щербо – как говорила Татьяна, "монстр, который держал меня в клетке на протяжении долгих лет".

Так Татьяна выглядела в 1992 году.

Так она выглядит в 2024-м

Гуцу можно считать первой мультимедалисткой Украины на Олимпийских играх. 32 года назад в Барселоне-1992 на ее счету было золото в команде и абсолютном первенстве, серебро на брусьях и бронза – в вольных упражнениях. Так, на соревнования в Испанию она приехала в составе сборной СНГ, но в честь победы Татьяны звучал гимн Украины и поднимался сине-желтый флаг.

Сейчас титулованная спортсменка живет в США, где вышла замуж и родила сына. Не забывает одесситка и помогать Украине.

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