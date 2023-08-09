Пережила изнасилование в СССР и подняла флаг Украины на ОИ-1992: как изменилась известная гимнастка, живущая в США

Спортивную гимнастку Татьяну Гуцу можно считать первой мультимедалисткой Украины на Олимпийских играх. 31 год назад в Барселоне-1992 на ее счету было золото в команде и абсолютном первенстве, серебро на брусьях и бронза – в вольных упражнениях. Так, на соревнования в Испанию она приехала в составе сборной СНГ, но в честь победы Татьяны звучал гимн Украины и поднимался сине-желтый флаг.

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Сейчас титулованная спортсменка, которая через много лет призналась в изнасиловании коллегой по сборной, открыла в США свою школу, вышла замуж и помогает Украине. И в свои 46 лет выглядит просто прекрасно.

Изначально в Барселоне 15-летняя чемпионка мира из Одессы не должна была выступать в финале многоборья из-за грубой ошибки в командный день. Однако тренерский штаб сборной решил, что Татьяна сможет бороться за золото Олимпиады, поэтому в финале она заменила Розу Галиеву, которой потом отдала половину от 3000 долларов призовых.

"Помню, как стою на пьедестале с золотой медалью и радуюсь. Нам нужно было пройти много путей. Были трудные моменты, когда получала травмы или изучала новый сложный элемент. Но я была первой, кто делал оборот на брусьях с мужской техникой. Путь получился тяжелый, но это того стоило", – позже рассказывала одесситка.

После Олимпиады 15-летняя Гуцу завершила карьеру. Как признавалась позже гимнастка, она осуществила свою мечту, стала чемпионкой в многоборье и команде, и просто не знала, куда двигаться дальше. Правда, потом возобновила тренировки в Конча-Заспе и подумывала о возвращении, но тут в 1994-м ее пригласили в США на открытие гимнастической школы. 17-летняя Гуцу согласилась съездить за океан, что и предрешило ее дальнейшую жизнь.

"В Украине тогда было очень трудное время: 90-е… Мою квартиру в тот период обокрали три раза, вынесли почти все, включая золотую медаль Олимпиады. Когда я получила приглашение в Америку, то увидела в этом выход на другой уровень – решила воспользоваться шансом, чтобы изменить свое будущее и стать уважаемой и признанной спортсменкой и помогать родителям", – призналась Гуцу в интервью sports.ru.

Гимнастка осталась в Америке тренировать, начиная с зарплаты в 8 долларов 25 центов в час. Начинала с такого загадочного для Украины вида, как батан: "Кидаешь палочку, и она делает выкрутасы. Когда я пришла в одну из компаний, хозяйка мне сказала: "Есть группа, 20 человек, – занимайся. А я даже не знала, как держать эту палку, – попросила детей, чтобы они мне показали. И потом из своей фантазии их учила".

Параллельно Татьяна осваивала язык, без которого за океаном не добьешься успеха. Перешла на классы "Мама и я", "Мама, папа и я" – программы для семей с детьми от полутора лет: "Мамы и папы тоже занимаются, приходят в форму. Работала над подготовкой мышц для физического развития ребенка. У меня даже есть не один год практики в чирлидинге".

В 2016-м Татьяна наконец-то открыла свою академию гимнастики в Мичигане, напоминающем ей родную Одессу. А через три года организовала соревнования Tatiana Gutsu Crystal Cup.

Также спустя 26 лет после инцидента украинка нашла в себе силы рассказать о том, что в Штутгарте в 1991 году 15-летнюю девочку изнасиловал многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике беларус Виталий Щербо – как говорила Татьяна, "монстр, который держал меня в клетке на протяжении долгих лет".

Слова одесситки имели эффект взорвавшейся бомбы. Все, кто были причастны в тот момент к сборной СССР, начали отнекиваться и делать вид, что ничего не замечали. Щербо заявил, что подал на одесситку в суд за клевету, но в 2021 году Гуцу рассказала в интервью, что правда оказалась на ее стороне: "Имея весомые доказательства, я дважды выиграла суд". И вопрос был закрыт.

Сейчас Татьяна счастлива в браке, воспитывает сына. А после открытия своей академии помогала детям из Украины – детским домам Одессы, Киева и Харькова. Высылала одежду, спорттовары, книги и автографы, чтобы вдохновить и поддержать морально. Также поддерживает Украину в войне с Россией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 4 августа исполнилась 27-я годовщина победы Владимира Кличко на Олимпийских играх в Атланте-1996.

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