Украинская гимнастка-красавица родила от четырехкратного чемпиона Европы. Фото

Чемпионка Европы в командном первенстве по спортивной гимнастике Ангелина Кислая и четырехкратный чемпион Европы и многократный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике Игорь Радивилов стали родителями. 33-летняя участница Олимпийских игр-2016 родила сына.

"Сегодня (30 марта) мы с Игорем стали родителями. Наш сыночек, как долго мы тебя ждали", - написала Радивилова у себя в Instagram, выложив фотографию из роддома.

Кислая и Радивилов поженились в 2016 году, сразу после завершения Олимпиады в Рио.

Ангелина завершила карьеру в январе 2021, после чего стала работать хореографом в сборной Украины.

Радивилов после провала на Олимпиаде в Японии хотел завершить карьеру, но в начале 2023 года решил возобновить тренировки. На Играх-2020 в Токио Игорь не смог выйти в финал в опорном прыжке, заняв 9-е место, при том, что в этой дисциплине у него есть "бронза" Олимпиады-2012 в Лондоне и два "золота" чемпионатов Европы.

Именем Игоря Радивилова назван один из элементов в мужских соревнованиях по гимнастике.

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