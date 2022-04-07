Украинская чемпионка – российским солдатам: Вы мерзкие твари, которые за телевизор готовы убить

Знаменитая украинская легкоатлетка Кристина Стуй не смогла сдержать эмоций, комментируя видео с позорным мародерством российских военных в домах жителей временно захваченных населенных пунктов Украины. Все эти дни я чувствую, кроме боли, беспомощности и стыда за то, что не могу помочь, чувство вины за то, что уцелела. Гнев и желание мести.

Стуй, которая до рождения ребенка выступала в спринтерском беге, шокирована тем, насколько солдаты РФ нищие, что радуются даже банке арахисовой пасты.

"Вы радуетесь вкусному мороженому! Как же это противно воровать украшения у наших женщин, воровать белье наших женщин и привозить своим бабам, а они по телефону вам говорят "Бери, бери да побольше". Вы мерзкие твари, которые за телевизор готовы убить и выносить по трупам, как трофей! На х*ра вы сражаетесь за страну, в которой вам придется на войне красть телевизор", – написала Кристина у себя в Instagram.

Видео дня

Ранее Служба безопасности Украины перехватила разговор еще одного российского оккупанта, который рассказывал родным, как грабил дома на Сумщине и хвастался, что попробовал вкусное украинское мороженое и сок.

Он также проговорился, что военнослужащие "второй армии мира" забирают у украинцев ноутбуки, телевизоры и другую технику, а их дома сжигают.

Другой российский оккупант хвастался родным, что украл в Украине iPad. Кроме того, путинский "освободитель" фантазировал о "взятии" Киева, Одессы и Харькова.