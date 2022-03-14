'Тут все такое вкусное': русские мародеры впервые попробовали вкус украинского пломбира. Аудио 18+

Служба безопасности Украины перехватила разговор еще одного российского оккупанта, приехавшего воевать против украинцев. Он рассказывал родным, как грабил дома местных жителей на Сумщине, и хвастался, что пробовал украинское мороженое.

Аудиозапись разговора опубликовали на Youtube-канале СБУ. Как выяснилось "вторая армия мира" мародерила по магазинам в поисках еды и грабила у украинцев ноутбуки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Здесь все такое вкусное, н***й! Мороженкой угощали, оно такое оху**е! Пацаны магазины "хлопали", взяли мороженое, какое оно****е! Сок пили, ох**ий сок. Стоит всего 13-15 гривен, то есть 30-40 рублей. Литр сока!" – сказал оккупант.

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Он также проговорился, что так называемые военные выносят из жилищ мирных жителей ноутбуки, телевизоры и другую технику, а сами дома сжигают.

"Все таскают из домов – ноутбуки, телевизоры, все абсолютно, все уносят. Даже колеса с машин!" – сказал россиянин.

В ответ родня оккупанта жаловалась, что теперь у них не будут показывать премьер-лигу в телевизоре и высказывала надежду, что от РФ отвернулись "только Европа и США".

Оккупант со своей стороны отметил, что не понимает, чего Россия воюет в Украине. "Мы здесь разговариваем.. ладно, мы бы на своей земле воевали, свою землю защищали. А тут за какой х* и воюем?" – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие перехватили разговор одного из российских оккупантов, хвастался родным, что украл в Украине iPad. Кроме того, путинский "освободитель" фантазировал о "взятии" Киева, Одессы и Харькова.

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