'Живут по кайфу': оккупант похвастался, как своровал у украинцев iPad. Запись разговора

Украинские военнослужащие перехватили разговор одного из российских оккупантов, который хвастался родным, что украл в Украине iPad. Кроме того, путинский "освободитель" фантазировал о "взятии" Киева, Одессы и Харькова.

Запись разговора опубликовал на Youtube советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Оккупант, общаясь с девушкой, рассказал, что на его подразделение напали и им пришлось мародерить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В дом зашли один, вроде бедненький такой, а так *бать коробки от айфона, п*здец люди живут, по кайфу люди живут. iPad себе нашел",– сказал он.

Оккупант также поделился фантазиями о том, что до мая они "возьмут Киев". Также он сказал, что россияне уже "взяли Одессу, Харьков и со всех сторон подошли к Киеву".

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– Мы так посчитали, примерно, если мы тут до мая, нам сказали, что до мая, посчитали, так по деньгам вообще нормально получается.

– Думаешь, вас в мае поменяют на других бойцов?

– Та нет, мы в мае рассчитываем, что Киев возьмем.

Как сообщал OBOZREVATEL, летчик преступной путинской армии Алексей Козлов, который попал в плен к украинским военнослужащим, признал, что командиры отправляли его подразделение на верную смерть. Оккупант был сбит 5 марта под Николаевом, когда занимался разведкой комплексов ПВО ВСУ.

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