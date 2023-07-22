Украинская чемпионка мира снялась в рекламе турнира FIDE с российским президентом во главе

Трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук приняла участие в рекламной кампании чемпионата мира по рапиду и блицу 2024 года, который в Австрии организовывает Международная федерация шахмат (FIDE), сообщает Chess News. Президентом FIDE с 2018 является прокремлевский российский политик Аркадий Дворкович.

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На сайте турнира появились совместные фотографии 33-летней львовянки и главного исполнительного директора турнира Эмиля Сутовского.

Дворкович 20 июля в Москве участвовал в церемонии награждения выдающихся российских шахматистов. На встрече также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионки мира по шахматам Мария и Анна Музычук отказались поддержать исключение России и Беларуси из ФИДЕ.

Позже девушки прокомментировали свое решение. Анна от своего имени и имени сестры заявила, что информация об отказе является полуправдой.

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