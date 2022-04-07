Украинские чемпионки мира отказались поддержать исключение России и Беларуси из ФИДЕ

Трехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Анна Музычук и ее сестра - двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира Мария отказались выступить против России. Украинские гроссмейстеры не стали подписывать открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для ужесточения санкций против РФ и Беларуси.

7 апреля Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) после ужасных вещей, которые произошли в Буче, Ирпене и Гостомеле потребовала немедленного рассмотрения вопроса об исключении россиян и белорусов из ФИДЕ.

Также ЛОШФ призвала полностью запретить участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

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Запрет должен распространяться на всех российских и белорусских тренеров, арбитров. Граждане этих стран должны быть немедленно уволены с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.

"Требуем также немедленной и безоговорочной отставки А. Дворковича с должности президента ФИДЕ, как пособника и древнего приспешника кровавого диктатора Путина", – сказано в письме ЛОШФ.

Члены президиума ЛОШФ Анна Музычук и Мария Музычук не подписали и не поддержали это письмо. После этого ЛОШФ прекратила сотрудничество с шахматистками и начал процедуру исключения их из президиума и прекращения членства в федерации.

Стоит отметить, что Анна 27 февраля у себя в Facebook призывала всех российских шахматистов выступить против решений президента РФ и войны России против Украины.

У себя в Instagram с момента начала войны Анна разместила лишь единственный пост 3 марта. На нем она довольная тушит свечи на своем праздничном торте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее все страны отказались играть против сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу.