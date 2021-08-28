"Созрел план": призерка Олимпиады объяснила, почему подарила новую квартиру тренеру. Эксклюзив

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в борьбе Ирина Коляденко восхитила многих, когда отдала тренеру подаренную ей после Токио квартиру. Хотя своего жилья у украинской спортсменки тоже не было. А власти Ирпеня оценили поступок Коляденко и приготовили ей сюрприз – дали вторую квартиру.

OBOZREVATEL пообщался с Ириной после такой трогательной истории и узнал, где в последние годы жила девушка, как на такой щедрый подарок отреагировал сам тренер и куда она потратит 55 000 долларов призовых за олимпийскую медаль.

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– Это не было задумано заранее, потому что я не знала, что мне подарят квартиру. После Олимпиады об этом никто не предупреждал. После приезда сначала меня пригласили на открытие Академии спорта в Буче, а потом в парк на концерт, и уже там мне сказали, что дадут квартиру. После вручения мы поехали ее смотреть. Увидели, что это уже готовая квартира – делаешь ремонт, въезжаешь и живешь. Мы разъехались по домам, и за ночь у меня созрел план. После чего я написала такой эмоциональный пост, что дарю квартиру тренеру. Мне захотелось это сделать – отблагодарить за его время, силы и работу.

– А как ваш тренер Владимир Яременко узнал о подарке?

– Ему уже после появления моего поста позвонил кто-то из друзей и спросил: "Ты видел? Видел?!" Как отреагировал? Знаете, он вообще не сильно эмоциональный человек, а тем более после Олимпийских игр мы – как выжатые лимоны. Но он удивлен и даже поражен. Конечно, ему это приятно. Но я это и хотела сделать.

– Где вас настигла новость, что вам еще и вторую квартиру дают?

– Получилось, что с телевидения приехали снимать сюжет о том, что я подарила тренеру квартиру. Мы выходим из квартиры, и тут подходит мэр Ирпеня Александр Маркушин и представитель инвестиционной компании "Молодость" и вручают мне сертификат еще на одну. Это была полная неожиданность. А когда об этом вышел сюжет, то пошла волна. Я привлекла внимание многих людей к тому, что тренеров тоже нужно замечать.

–​​​​​​ Вы с тренером теперь соседи?

– Нет, это другой комплекс, но в Ирпене. И там, и там однокомнатная квартира.

– Но вы же вице-чемпионка мира 2019 года и действующая чемпионка Европы в весе до 62 кг. Как же получилось, что при этом у вас даже комнаты своей не было?

– Ну, вот так и получается. Никто не обращал на это внимание. А может, проблема в нас, что не так хорошо просили. А хотели все-таки заработать своими силами. Но этого не хватало. Ведь после покупки квартиры надо в ней сделать еще ремонт, который стоит, как и квартиры. А у нас в спорте нет таких больших денег. Ведь надо же еще готовиться к соревнованиям и вкладывать деньги в себя, в восстановление, фармакологию. У тренера своей квартиры тоже не было.

– А где вы до этого жили? С родителями?

– Нет, я в Ирпене живу уже восемь лет. Раньше жила в общежитиях, а последние два года снимаю небольшую квартиру-студию.

– Прочитала в вашей публикации, что тренер даже одежду вам покупал?

– Да, это правда. Понимаете, в моей семье не было возможности поддерживать меня – полностью одевать. Я тянула, как могла, и тренер все это видел. И да – покупал вещи.

– Меркантильный вопрос: куда потратите призовые за медаль?

– На ремонт квартиры и на свое развитие. Какие-то новые знание хочу получить, английский учить. Просто надо переключиться на какую-то другую деятельность. Чтобы потом уже тренироваться в полной боевой готовности – и моральной, и физической.

– 28 августа у вас день рождения – 23 года. Что себе подарите?

– Сначала я хотела купить айфон, но уже передумала. Нет смысла тратить столько денег, тем более своих – кровно заработанных (смеется). Пока не знаю, как буду праздновать. Честно говоря, на это нет времени.