Украинец сенсационно выиграл квалификацию Олимпиады-2022, исполнив без подготовки "самый потрясающий" прыжок во фристайле. Видео

Украинский фристайлист Александр Окипнюк сенсационно вышел в финал соревнований Олимпиады-2022 с первого места 2-й попытки квалификации. 23-летний уроженец Берегового (Закарпатье) набрал 125 балов.

По регламенту турнира после прыжка в финальную часть выходила первая шестерка спортсменов. Те кто неудачно выступил (в их числе оказался и Окипнюк) проводили между собой 2-ю попытку.

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Окипнюк решил рискнуть, заявив самый сложный из разрешенных прыжков на ОИ. Он стал единственным, исполнив в квалификации тройное сальто с пятью "винтами". Большая сложность элементов позволила ему стать лучшим, даже несмотря на "грязное" приземление.

Комментатор телеканала Eurosport назвал перфоманс от украинца "самым потрясающим прыжком" дня.

Перед выступлением букмекеры называли нашего соотечественника одним из главных аутсайдеров соревнований. Он в таблице букмекерских коэффициентов располагался 4-м с конца.

После выступления Окипнюк рассказал, что не успел даже потренироваться, так как вышел с ковидного карантина в Пекине аккурат перед соревнованиями.

По словам Окипнюка, ему посоветовал пойти ва-банк его тренер Энвер Аблаев.

"Этот прыжок я выполнил в восьмой раз. Он еще немного недоработан, но все сложилось в итоге хорошо. Надо работать над приземлением", – подвел итоги Александр.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться эстетикой фристайла.

Напомним, что выступление лидера сборной Украины Александра Абраменко получилось драматическим. 33-летний спортсмен из Николаева совершил неудачный прыжок и влетел в группу зрителей.

Несмотря на такой конфуз, Абраменко вошел в квалификации в пятерку лучших среди 24 спортсменов.

Финал запланирован на среду, 16 февраля. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что несколько дней назад украинцы снялись с турнира Олимпиады, где имели хорошие шансы на медаль.