Украина завоевала историческую медаль на Паралимпиаде-2020

Украинский стрелок Василий Ковальчук стал обладателем бронзовый награды Паралимпиады-2020. 48-летний уроженец Черкасс завоевал медаль в стрельбе из 50 метров с винтовки из положения лежа. Эта дисциплина впервые в истории была включена в программу Паралимпийских игр.

Ковальчук в категории SH2 (спортсмены, имеющие нарушения, затрагивающие одну или обе руки) удачно провел две серии по пять выстрелов после чего, смог войти в тройку лучших.

В финальной перестрелке Ковальчука от "серебра" отделила одна десятая. Победу добыл серб Драган Ристич. Второе место у его соотечественника Здравко Савановича.

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Для наших соотечественников это стало 97-й наградой в общемедальном зачете Параигр-2020.

Напомним, что Ковальчук является двукратным Паралимпийским призером. В Лондоне-2012 и в Рио-2016 Василий стал лучшим в стрельбе из 10 метров с пневматической винтовки.

Ковальчук начал заниматься стрельбой в 1993 году с посещения местных тиров. С 2008 года занимается пулевой стрельбой в черкасском областном центре "Инваспорт". В следующем году он начал свою профессиональную карьеру, поехав на чемпионат Украины, где завоевал золотую медаль. С 2010 года входит в состав сборной Украины.

Ковальчук Василий женат. Есть сын и дочь от первого брака. Вне спорта работал до 2014 года на ПАТ "Черкасский автобус".

Напомним, что в субботу, 4 сентября, Украина завоевала два "серебра": Игорь Цветов в беге на 200 метров и по гребле на байдарках и Марина Мажула в заезде на каноэ среди женщин на 200 метров (класс KL1) .

Цветов во время торжественной церемонии вновь отказался становиться рядом с россиянами на пьедестале почета.