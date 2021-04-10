Украина в Москве выиграла десятое "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Сборная Украины по тяжелой атлетике завоевала 9-е и 10-е "золото" на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Москве.

В субботу, 10 апреля, 30-летний уроженец Скадовска Дмитрий Чумак победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

На руку украинцу сыграл сенсационный сход главного фаворита – Симона Мартиросяна из Армении, который в трех попытках не смог в толчке взять 227 кг.

Результаты

По регламенту европейского первенства медали вручаются не только за абсолютную победу в двоеборье, но и за каждый вид программы.

На момент написания новости у Украины всего 14 медалей: 10 золотых и 4 бронзовых. Из них больших медалей пять – 4 "золота" и 1 "бронза".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Алина Марущак завоевала "золото" в весовой категории до 81 кг.

"Золотую" медаль в весовой категории до 55 кг выиграла Камила Конотоп, а в весовой категории до 76 кг – Ирина Деха.