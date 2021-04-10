В Москве прозвучал гимн Украины: видео церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Хмельничанка Алина Марущак выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве.

24-летняя Марущак завоевала "золото" в весовой категории до 81 кг, показав лучший результат в рывке (109 кг).

Марущак могла завоевать "золото" в толчке, но не взяла вес 131 кг. С показателем в 127 кг украинка добыла бронзовую награду.

По сумме двоеборья Алина с преимуществом в 5 кг опередила французскую атлетку Жоэль Найо-Кечанке.

В честь нашей соотечественницы самая главная мелодия нашей страны прозвучала во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице России.

По состоянию на момент написания новости в активе Украины 12 медалей европейского первенства: 8 золотых и 4 бронзовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "золото" в весовой категории до 55 кг выиграла Камила Конотоп, а в в весовой категории до 76 кг – Ирина Деха.