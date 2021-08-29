Украинки обидно вылетели с чемпионата Европы по волейболу

Женская сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, который в эти дни проходит в Сербии, Болгарии, Румынии и Хорватии с 18 августа по 4 сентября. Поединок в болгарском Пловдиве завершился со счетом 1:3 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17).

Для подопечных Владимира Орлова этот матч стал чуть ли не историческим. Впервые за 20 лет наши девушки вышли в плей-офф Евро.

Наши волейболистки неудачно начали матч, отдав инициативу соперницам, однако при счете 2:5 смогли переломить ход игры и выиграть сет.

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Вторая партия проходила в равной борьбе,но при счете 15:15 класс полячек (4-я команда Европы) дал о себе знать. Украинки допустили несколько обидных ошибок и уступили 21:25.

Во втором и третьем сетах Украина постоянно была в роли догоняющей, но сотворить сенсацию не смогла и завершила выступление на турнире.

Состав сборной Украины:

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская

Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко

Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева

Напомним, что на Евро-2021 Украина стартовала с двух поражений от фаворитов – Нидерландов и Турции. Но потом собралась, добыла три победы подряд (над Финляндией, Швецией и Румынией) и вышла из группы.

Отметим, что недавно одна из самых опытных игроков сборной Украины Ирина Трушкина, дала откровенное интервью OBOZREVATEL.