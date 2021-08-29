"Похоже на черную дыру": как волейболистки Украины впервые за 20 лет пробились в плей-офф Евро. Эксклюзив

Женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы. И 29 августа в рамках 1/8 финала встретится с одним из фаворитов турнира – сборной Польши, которая на минувшем первенстве была четвертой. Начало встречи – в 20:30 по киевскому времени, трансляция на XSPORT.

Накануне матча OBOZREVATEL пообщался с одной из самых опытных игроков сборной Украины Ириной Трушкиной, которая рассказала про сильные стороны команды, черный зал в Румынии и настрой на Польшу.

– Аппетит приходит во время еды. Конечно, хочется дальше 1/8-й финала. Как по мне, люди, которые хотят добиться результата, радуются, но только в тот момент, когда выиграли. А дальше в голове уже работа и желание сделать все, чтобы выиграть у Польши. Великой эйфории после выхода из группы мы не испытываем.

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– Украина начинала чемпионат с двух поражений от фаворитов – Нидерландов и Турции. Но потом собралась, одержала три победы к ряду и вышла из группы.

– В первые дни перед нами ставилась задача опробовать зал. Потому что тренировок всегда мало, а зал в Румынии был сложноватый – большой и черный. Я шутила с девчонками, что похоже на черную дыру. Знаете, когда мяч улетает, то теряешь. И первые два игровых дня против Нидерландов и Турции тренер дал всем поиграть и опробовать зал.

Да, могли бы и лучше... Но как по мне, может, лучше где-то простоять с сильным соперником, и выиграть основные матчи, в которых нужно было побеждать. Потому что на позапрошлом чемпионате Европы мы хорошо сыграли с Турцией, потом с Россией – 2:3, но те матчи, которые надо было, мы не выиграли и не вышли дальше. Хотя, конечно, всегда хочется себя показать – самолюбие есть у всех.

– Самый лучший матч Украины на этом чемпионате Европы?

– Мне кажется, что четвертый поединок со Швецией (3:0). Девчонки вообще великолепно играли, все друг друга поддержали. Олеся Рыхлюк начала, как основной бомбардир. И все почувствовали уверенность, что мы можем. До этого девчонки играли без нее со Швецией в отборе и уступили. Поэтому, может быть, была у них нерва. Но Леська так уверенно начала, и все подтянулись. И реально играли командой. Вообще – огонь.

– Вы вышли в плей-офф с третьего места из группы с шестью командами. Довольны соперником по 1/8-й или можно было получить кого-то полегче?

– А какая разница, кого бить? (Смеется) Как по мне, Польша – очень даже удобный соперник. Мы с ним встречались на прошлом чемпионате в группе и сыграли хорошо, хоть и уступили. И сейчас в приеме у них тоже есть свои прогалины – одна из девчонок взяла тайм-аут в волейболе. Да, у них преимущество в росте и соответственно – в атаке. Две девочки под 1,90 см и центр тоже высокий. Но из-за этого они могут быть и медленными.

Где-то можно полячек на скорости обыграть, по пальцам попасть лучше. Главное – хорошо настроиться и выполнить задачу тренера. К тому же на этом турнире у Польши нет ее основной связующей, которая считается одной из лучших в мире – Волош. И это тоже не может нас не радовать.

– Какие сейчас сильные стороны нашей команды?

– Наш основной козырь – диагональная Леся Рыхлюк. Также я считаю, что у нас одна из лучших либеро на этом чемпионате – молодая, перспективная, талантливая. У нее и прием, и защита хорошие. И блок у нас довольно-таки неплохой. Плюс каждый может заменить друг друга. Не могу сказать, что у нас много козырей, но наша сила – это командная игра и основной бомбардир, который все на себе тянет и все какашки может исправить, да и еще в очко превратить.

– Групповой этап вы провели в Румынии, матч 1/8 финала будете играть в болгарском Пловдиве. Какие у вас впечатления от арен?

– Ой, от Румынии остались самые приятные. Там вообще все супер было. Если честно, даже не ожидали, что Румыния может все так хорошо организовать. В Болгарии тоже неплохо, но есть недочеты. В подробности не буду вдаваться, но осадочек остается.

А игровой зал мы еще не видели. Они предлагали нам туда съездить в пятницу днем в абсолютно неудобное время, и теперь у нас там будет только одна тренировка утром в день матча. Попринимаем там хотя бы. Пасующим и принимающим сложнее всего. Не знаю, успеют ли они адаптироваться.

– Насколько жесткие ограничения в связи с пандемией?

– В отеле ходим в масках, на улице можно без. В автобус и в зал заходим в маске. Интервью даем – когда как. Из отеля на чуть-чуть выбежали в выходной день. И все. Не знаю, можно было или нет. Но охранников к нам, слава Богу, не пристраивали. Но мы тоже особо не выходили, потому что жили за городам. А до него еще попробуй добраться. Хотя отель был шикарный – с видом на весь Клуж. И в Болгарии мы только за угол можем сходить, чтобы купить чего-то вкусненького. И все.

– Спортсмены – люди зачастую суеверные. У вас в команде есть какой-то ритуал перед игрой или традиция?

– Слава Богу, ничего такого нет. Мы стоим на гимне в определенной последовательности, но просто потому, что так привыкли. Какие-то личные суеверия, может, у кого-то и есть. Но командных нет, потому что иногда это мешает работе. Хотя раньше в команде встречались такие девочки, которые перед игрой расстраивались: "Ой, я надела не те трусы - не счастливые".