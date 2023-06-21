'Больные люди!' В России набросились на Литву из-за решения по участнице шоу жены Пескова

Знаменитая тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась с оскорблениями на Литву после того сейм страны решил лишить гражданства Маргариту Дробязко, которая участвует в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки. Бывшая спортсменка назвала балтийцев сумасшедшими и больными людьми.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Она не стала уточнять о том, что шоу супруги Дмитрия Пескова финансируются из государственного бюджета, а это значит, что Дробязко получает деньги напрямую от террористического государства, что ее никак не смущает в условиях нападения России на Украину.

"Бред сумасшедших. Демократия приобретает уродливые формы. Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все так же популярны. Да и шоу в основном состоят из россиян. Есть ли шанс, что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует. Если им нечего делать, кроме того, как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю", – сказала Тарасова.

Отметим, что накануне Навка объявила об отмене шоу во временно оккупированном Луганске, на что ей ранее выделили грант в размере 14,5 млн рублей (170 тысяч долларов). Ранее олимпийского чемпиона Виктора Петренко уволили с должности вице-президента Украинской федерации фигурного катания после его участия шоу Навки в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Алиса Ефимова, которая в 2019-м выиграла Универсиаду в Красноярске, отказалась от выступлений за сборную РФ и перешла в команду США.

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