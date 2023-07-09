Украина стала победителем женской Золотой Евролиги по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу победила во втором финальном мате Швецию и стала победительницей Евролиги в Золотом дивизионе. Подопечные Ивана Петкова в шведском городе Лунд выиграли у хозяек паркета со счетом 3:0.

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После победы с таким же счетом несколько дней назад, украинкам по регламенту турнира достаточно было взять два сета. С этой задачей наши соотечественницы справились досрочно, поведя 2:0 (первый сет 25:17, а второй 25:22).

Наставник в третьей партии дал отдохнуть лидерам, а шведки категорически отказывались проиграть в сухую, из-за чего поединок затянулся. Несмотря на это, победа в итоге осталась за Украиной.

Швеция – Украина 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

Первый матч – 0:3Дарья Шаргородская (2 очка), Юлия Дымарь (5), Анастасия Маевская (8), Анастасия Крайдуба (14), Александра Миленко (15), Светлана Дорсман (13) , Кристина Немцева (либеро) – старт, Виктория Даньчак (7), Евгения Хобер (0).

Таким образом украинки во второй раз в своей истории стали победительницами Евролиги. Впервые наши девушки сделали это в 2017 году.

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