Украина стала победителем женской Золотой Евролиги по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу победила во втором финальном мате Швецию и стала победительницей Евролиги в Золотом дивизионе. Подопечные Ивана Петкова в шведском городе Лунд выиграли у хозяек паркета со счетом 3:0.
После победы с таким же счетом несколько дней назад, украинкам по регламенту турнира достаточно было взять два сета. С этой задачей наши соотечественницы справились досрочно, поведя 2:0 (первый сет 25:17, а второй 25:22).
Наставник в третьей партии дал отдохнуть лидерам, а шведки категорически отказывались проиграть в сухую, из-за чего поединок затянулся. Несмотря на это, победа в итоге осталась за Украиной.
Швеция – Украина 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)
Первый матч – 0:3Дарья Шаргородская (2 очка), Юлия Дымарь (5), Анастасия Маевская (8), Анастасия Крайдуба (14), Александра Миленко (15), Светлана Дорсман (13) , Кристина Немцева (либеро) – старт, Виктория Даньчак (7), Евгения Хобер (0).
Таким образом украинки во второй раз в своей истории стали победительницами Евролиги. Впервые наши девушки сделали это в 2017 году.
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