Украина с лучшим результатом в истории завершила Игры непокоренных-2023

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2023, которые прошедшие в немецком Дюссельдорфе,завоевав 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это стало самым лучшим результатом для нашей команды за всю историю турнира.

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

8+3+3 (14) Сидней-2018: 7+10+3 (20)

7+10+3 (20) Гаага-2022: 5+5+6 (16)

5+5+6 (16) Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

"Сине-желтые" поднимались на пьедестал в шести видах спорта. Наиболее успешными стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золота + 7 серебряных), плавание (9: 3+3+3) и стрельба из лука (5: 3+0+2).

Видео дня

Команда была представлена величайшим составом в своей истории: 25 участниками. Среди них – военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов.

Самым титулованным представителем сборной Украины стал военнослужащий ВСУ Назар Вознюк, заработавший за Игры шесть медалей: четыре "золота" и два "серебра" в плавании и гребле на тренажерах, сообщает "Суспильне".

Топ-5 украинцев на Играх непокоренных-2023:

Назар Вознюк: 4+2+0 (6)

Владимир Товкис: 3+0+1 (4)

Николай Зарицкий: 2+2+0 (4)

Юлия Шевчук: 1+2+0 (3)

Максим Зубов: 1+1 +0 (2)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!