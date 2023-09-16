Украина с лучшим результатом в истории завершила Игры непокоренных-2023
Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2023, которые прошедшие в немецком Дюссельдорфе,завоевав 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это стало самым лучшим результатом для нашей команды за всю историю турнира.
- Торонто-2017: 8+3+3 (14)
- Сидней-2018: 7+10+3 (20)
- Гаага-2022: 5+5+6 (16)
- Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)
"Сине-желтые" поднимались на пьедестал в шести видах спорта. Наиболее успешными стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золота + 7 серебряных), плавание (9: 3+3+3) и стрельба из лука (5: 3+0+2).
Команда была представлена величайшим составом в своей истории: 25 участниками. Среди них – военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов.
Самым титулованным представителем сборной Украины стал военнослужащий ВСУ Назар Вознюк, заработавший за Игры шесть медалей: четыре "золота" и два "серебра" в плавании и гребле на тренажерах, сообщает "Суспильне".
Топ-5 украинцев на Играх непокоренных-2023:
- Назар Вознюк: 4+2+0 (6)
- Владимир Товкис: 3+0+1 (4)
- Николай Зарицкий: 2+2+0 (4)
- Юлия Шевчук: 1+2+0 (3)
- Максим Зубов: 1+1 +0 (2)
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