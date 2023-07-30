Сборная Украины проиграла в полуфинале чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не смогла выйти в финал чемпионата мира-2023, который проходит в Италии. В 1/2 наша команда в составе Алины Комащук, Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой уступила команде Франции (32:45).

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После неудачного начала наши девушки первую половину матча были в роли догоняющих, при этом разрыв на превышал 2-3 очков. На четвертой смене Юлия Бакастова смогла сравнять счет, а затем и вывести "желто-синих" вперед. Впрочем еще до смены Манон Апити-Брюне удалось организовать рывок 4:0 и Франция вновь вышла вперед.

Харлан вместо того, чтобы сократить отставание, еще больше проиграла (20:25). Разница в счете продолжала увеличиваться и на 7-й смене составляла уже 9 пунктов.

В концовке украинки так и не смогли переломить ход встречи. Сборной Украины на ЧМ-2023 осталось сыграть матч за третье место против Южной Кореи. Начало 30 июля в 14:10.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале украинки со счетом 45:44 обыграли пятый номер посева – сборную США.

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