Харлан последним ударом вывела Украину в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Италии. В 1/4 финала наша команда в составе Алины Комащук, Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой со счетом 45:44 обыграла пятый номер посева – сборную США.

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Бой складывался для украинок очень непросто. Уже в дебюте Магда Скарбонкевич смогла организовать мощный рывок для своей команды, обыграв на первых минутах Харлан 5:0.

Юлия Бакастова ничего не смогла поделать и Элизабет Тартаковски - преимущество Штатов увеличилось до 7 пунктов.

Перелом случился на 6-й смене, когда Харлан разбила Майю Чамберлейн и впервые вывела Украину вперед.

В дальнейшем шла равная борьба, где небольшое преимущество было у "желто-синей" команды. Развязка наступила на последних минутах е в бою между Харлан и Тартаковски.

Ольга в драматичной схватке сперва сравняла счет, а затем последним ударом вырвала победу. В полуфинале сборная Украины сразится с Францией. Начало в 12:50 по киевскому времени.

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