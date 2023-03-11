Украина ''глубокого шокирована'' решением FIE по России

Национальная федерация фехтования Украины (НФФУ) отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) разрешить атлетам из России и Беларуси участвовать в международных стартах. Год назад в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) российские и белорусские спортсмены были отстранены от всех турниров.

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10 марта конгресс FIE несмотря на категорические возражения украинской стороны и наших союзников проголосовал за возвращение РФ и РБ. Решение о снятие санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением, и мы немедленно созываем заседание Президиума для принятия решения о нашей реакции на решение FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных будем консультироваться с членами Федерации, спортсменами, тренерами, НОК, Министерством молодежи и спорта", - говорится в сообщении в Facebook НФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на такое решение FIE, гневно отреагировала и украинская звезда мирового фехтования Ольга Харлан. Она отметила, что испытала из-за этого чувство несправедливости и полного опустошения, ведь война в нашей стране продолжается.

Главная соперница Харлан – российская олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая молчаливо поддержала войну в Украине – назвала возвращение россиян в международные турниры в этом виде спорта восстановлением справедливости.

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