Украина впервые в истории победила на Континентальном кубке по прыжкам с трамплина

22-летний представитель Ивано-Франковской области Евгений Марусяк на этапе Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Германии заработал за прыжок 266.4 балла, опередив ближайшего соперника на 17,2 пункта. Это позволило Украине впервые в своей истории добыть победу на подобном турнире.

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После первой попытки наш соотечественник захватил лидерство. Он пролетел за 138 метров, получив за прыжок 135.6 балла.

В финальном раунде Евгений выступал последним, уже зная результаты остальных участников. С учетом того, что никому не удалось набрать больше 125 баллов, у украинца было незначительное преимущество над соперниками.

Заключительную попытку украинец провел блестяще, улетев на 135,5 метров, получив 130.8 баллов.

Предыдущий лучший результат Украина на Континентальном Кубке установила в 1996 году. Владимир Гливко занял шестое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Марусяк стал первым украинцем в истории, которому удалось прыгнуть на лыжах с трамплина более чем на 200 метров. Впечатляющее достижение 22-летний представитель Ивано-Франковской области установил на Кубке мира в австрийском Бад-Миттерндорфе.

Во время тренировки на гигантском трамплине "Кульм" (HS235) Евгений в первой попытке показал результат 200.5 метра. Это стало 34-м показателем среди участников.

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