Украина установила исторический рекорд на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Украинец Евгений Марусяк стал первым украинцем в истории, которому удалось прыгнуть на лыжах с трамплина более чем на 200 метров. Впечатляющее достижение 22-летний представитель Ивано-Франковской области установил на Кубке мира в австрийском Бад-Миттерндорфе.

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Во время тренировки на гигантском трамплине "Кульм" (HS235) Евгений в первой попытке показал результат 200.5 метра. Это стало 34-м показателем среди участников.

Предыдущий рекорд принадлежал партнеру Марусяка по сборной Виталию Калиниченко. Тот на чемпионате мира в 2020 году в Планике (Словения) улетел на 195.5 м

Отметим, что на квалификации Марусяк показал гораздо худший результат (146,5 метра). В итоге наш соотечественник занял лишь 43-е место и не смог отобраться в основную часть соревнований.

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