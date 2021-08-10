Участница Олимпиады-2016 внезапно умерла, оставив тревожное послание в Instagram

Участница Олимпийских игр 2016 года из Новой Зеландии Оливия Подмор внезапно умерла в 24 года. Это случилось через несколько часов после того, как на ее странице в Instagram появился пост о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются спортсмены.

Как сообщает издание The Sun, в публикации, которую уже удалили из социальной сети, велогонщица перечислила проблемы, которые переживают атлеты. Они могут быть связаны как с выступлениями на соревнованиях, так и с тем, что к спортсменам всегда приковано повышенное внимание.

"Спорт – потрясающий вид деятельности для многих людей. Это трудности и борьба, которые приносят удовольствие. Чувство победы ни с чем не сравнить, но ни с чем не сравнится и другое чувство: когда проигрываешь, когда проходишь отбор, но тебя не выбирают, когда ты травмирован, когда ты не оправдываешь ожидания общества только потому, что полностью отдаешься спорту", – написала Подмор.

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О трагедии сообщил брат велогонщицы Митчелл. Причина ее смерти не уточняется.

В 2016 году Оливия приняла участие в ОИ в Рио-де-Жанейро, но не сумела показать высокие результаты. В 2017-м она выиграла чемпионат Новой Зеландии в дисциплине кейрин.

Подмор выполнила требования отбора, необходимые для участия в Играх в Токио, но Национальный олимпийский комитет (НОК) ее страны отдал предпочтение другим спортсменкам.

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