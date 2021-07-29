Титулованную легкоатлетку убил молот, попавший ей в голову на тренировке

Обладательница бронзовой медали летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовая призерка чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет Алегна Осорио Маяри умерла в результате несчастного случай на тренировке. В апреле этого года в голову 19-летней кубинке попал легкоатлетический молот.

После инцидента олимпийская надежда кубинского спорта впала в кому. 29 июля Национальный институт спорта страны подтвердил, что спортсменка скончалась.

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"Мы разделяем эту невыносимую боль с ее семьей", – сказал Освальдо Венто, президент национального спортивного института Кубы.

Метательница молота сборной США Гвен Берри также выразила соболезнования семье Маяри.

"Это кошмар. Желаю ее семье пережить это тяжелое время. Это так грустно", – цитирует Берри The Sun.

А кубинский спортивный директор Рейнальдо Варона Мартинес добавил, что все спортсмены страны в трауре.

"От друзей и всех кубинских спортсменов мы выражаем самые искренние соболезнования. Покойся с миром", – заявил Мартинес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года чемпион России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет умер на тренировке.