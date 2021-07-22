Жена Пескова выступила против мужчин в художественной гимнастике и была высмеяна в сети

Российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка сделала скандальное заявление о выступлениях мужчин в художественной гимнастике. На своей странице в социальной сети Instagram жена Дмитрия Пескова опубликовала фрагмент одного из выступлений.

В своем комментарии к ролику бывшая фигуристка заявила, что у нее "культурный шок". Она также выразила надежду на то, что подобных соревнований не будет в России и нарвалась на едкие комментарии в свой адрес.

"Счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик..." – написала супруга пресс-секретаря Владимира Путина.

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Пользователи соцсети в ответ отметили, что множество женщин участвуют в видах спорта, которые раньше считались исключительно мужскими.

"Слушать осуждения от человека с большой аудиторией, ведущей себя как бабушки у подъезда, осуждающие молодежь, достаточно странно", "Не сразу приняли бокс для женщин, над бабой за рулем до сих пор смеются в анекдотах", "Т.е. на Киркорове в перьях и стразах с париками вы нормально росли, а тут шокированы танцующем парнем в стразах? Не будьте ханжами", "А женщина штангист Вам больше нравится?", "Женщины толкают ядра, занимаются бодибилдингом или тяжелой атлетикой, или им тоже запретим?", "Многие уже давно пребывают в культурном шоке от вашего мужа. И ничего", – пишут в комментариях.

Отметим, что первый турнир по художественно гимнастике среди мужчин прошли в мае 2019 года.

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