Сборная разочарований: где Украина провалилась на Олимпиаде-2020

Олимпиада в Токио подходит к завершению. В активе сборной Украины 13 медалей, причем девять из них – бронзовые. Сейчас в коллекции лишь одна награда самого драгоценного металла. В первую неделю собирали только "бронзу", вторая началась с "серебра", а первое "золото" пришлось аж на 13-й соревновательный день, когда героем.

На Олимпиаде в Бразилии наша сборная собрала рекордно низкое количество наград. До Игр 2016 года она меньше 20 медалей не выигрывала. Для страны, которая привозит на соревнования полторы-две сотни атлетов, показатель довольно таки скромный. Но, если отталкиваться от планов на призовые места, а министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает на скромные 14-16 медалей, сборная идет четко по графику.

Видео дня

Пробоины, впрочем, в реализации этих планов имеются и довольно ощутимые. И, как всегда, провалы случились там, где их меньше всего ожидали.

Неудачи начали преследовать украинскую команду с первого дня. А почин, как говорится, дороже гривны. В дзюдо наши ожидания были связаны, в первую очередь, с Дарьей Белодед. Киевлянка бросает через бедро всех соперниц подряд уже несколько лет. Однако старт олимпийского сезона выдался неудачным. Весной в полуфинале чемпионата Европы Дарья получила травму. В поединке с россиянкой Ириной Долговой соперница пошла на прием уже после остановки схватки и серьезно повредила украинке руку. Белодед не вышла даже на финал и потом некоторое время лечилась. Наверняка это сказалось на подготовке к Олимпиаде, хотя в том, что Дарья выиграла "бронзу", а не "золото", есть и другая причина. Мощи, это было заметно, ей сильно не хватало. Однако ей где-то не хватило и опыта. Полуфинал японке Танаки она проиграла в дополнительное время, пропустив несложный захват.

В Париже Дарья будет выступать уже в другой весовой категории. Голодать с ее то ростом в 172 см и выступать в категории до 48 кг, как оказалось, была не лучшая идея.

Дарья, к слову, прочила медаль и Якову Хаммо. Наш дзюдоист тяжеловес уступил уже в четвертьфинале, но в утешительной схватке сумел добиться права сразиться за "бронзу". Там его ждал серебряный призер чемпионата мира этого года Тамерлан Башаев. Шанс у Якова был: он первым провел прием, но уложить соперника на лопатки не сумел. Зато соперник своего шанса не упустил. Добавим, что Хаммо перед Играми был 12-м в рейтинге в своей весовой категории. Хотел, конечно, выиграть и пообещал реабилитироваться через три года в Париже. Теплилась надежда и на удачное выступление Георгия Зантарая, однако и она быстро охладела.

В шаге от медали остановилась и боксерка Анна Лысенко. Болельщики, безусловно, надеялись на чудо, но специалистам было ясно все заранее. Чемпионка мира турчанка Бусеназ Сурменели отбоксировала в одну "калитку". Анна позже призналась, что это вообще не ее весовая категория. И на следующей Олимпиаде она опуститься в легкий вес.

Могла зацепиться за медаль лучница Вероника Марченко. На старте личных соревнований она выбила из борьбы чемпионку мира Чен-Ин Леи. Украинка была в хорошей форме, а почему не развила успех, вероятно, и сама не скажет. Не исключено, что не справилась с психологическим давлением.

Главное же разочарование – выступление гимнастов и фехтовальщиков. Первые впервые в украинской истории вернуться домой без медали. Подвел, безусловно, Олег Верняев, не попавший в Токио из-за найденного в организме запрещенного вещества. Его отсутствием можно оправдать седьмое место в командном первенстве. Однако то, что в финал отдельных видов программы отобрался один лишь Петр Пахнюк на брусьях, – вопрос к тренерам. Волнение Ильи Ковтуна еще как-то можно объяснить юным возрастом. А вот что случилось с призером Игр в Рио и чемпионатов мира Игорем Радивиловым? Он был одним из самых опытных гимнастов на Олимпиаде, а допускал ошибки даже в своем коронном виде, опорном прыжке. Вероятно, не вышел на пик формы.

Проблемы с подготовкой были и у Ольги Харлан. Она живет в Италии со своим парнем, у местных специалистов и тренировалась. В этом нашел причину неудачи саблистки заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин. У итальянцев другой менталитет и своя методика тренировочного процесса. Бойфренд Ольги, Луиджи Самеле, выиграл в Токио два "серебра", а Харлан кроме как в своих резких постах в соцсетях о давлении со стороны тренеров и болельщиков, других причин провала не искала.

Не ровным вышло выступление и шпажистов. В команде наши еще в марте фехтовали в финале Кубка мира. Есть явные лидеры – Богдан Никишин и Игорь Рейзлин. В четвертьфинальных поединках с китайцами не пошла схватка у Романа Свичкаря. Лидеры могли компенсировать неудачи партнера, но этого не произошло. Проигрывать, безусловно, не стыдно, но получать минус 10 уколов для вице-чемпионов мира все-таки многовато.

Также выделяется фиаско прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук, которая также входила в число фаворитов в своей дисциплине. Украинка прогнозируемо вышла в финал, в котором произошло что-то необъяснимое. В шести попытках опытная спортсменка допустила пять заступов, что недопустимо для атлета ее уровня. В итоге Марине засчитали лишь один прыжок на 6,88 метров, что оставило Бех без награды.

Все эти неудачи свидетельствуют о том, что систему подготовки олимпийцев к главным стартам четырехлетия необходимо срочно менять. Государство обязано вкладывать средства в массовый спорт и игровые виды, в которых Украина тотально проваливается, даже не выходя на ОИ.