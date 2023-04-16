21-летняя тяжелоатлетка упала в обморок на чемпионате Европы, пытаясь поднять 96-килограммовую штангу. Видео

Турецкая тяжелоатлетка Баяв Пелинсу потеряла сознание на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Ереване. Инцидент случился во время выступления в весовой категории до 49 кг.

Видео дня

21-летняя спортсменка делала свой второй подход в дисциплине толчок с 96-килограммовой штангой. Девушка с большим трудом подтянула снаряд на плечи, а затем попыталась поднять его над головой. Почувствовав, что подход не удается, Пелинсу кинула штангу на помост, упав за ней следом.

К пострадавшей сразу же подбежали официальные представители турнира, пытаясь оказать первую помощь. Турчанке подняли ноги, чтобы увеличить кровоток к мозгу.

Позже у себя в Instagram Баяв написала, что с ней все хорошо, поблагодарив за теплые слова поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване начался с грандиозного скандала. Во время торжественной церемонии открытия, официальные лица армянской делегации подожгли флаг Азербайджана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!