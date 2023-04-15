В Армении на открытии чемпионата Европы подожгли флаг Азербайджана. Видео

Во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване неизвестный поджег флаг Азербайджана. Инцидент случился в тот момент, когда армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян вынес армянский флаг на арену.

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Когда Карапетян подошел к сцене, группа людей в зале начала скандировать антиазербайджанские лозунги и подожгла полотнище соседской страны.

Посольство Азербайджана в Армении выступило с заявлением, в котором выражает обеспокоенность по поводу инцидента и требует от властей Армении принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудила сожжение и выразил обеспокоенность по поводу отсутствия мер безопасности, предпринятых организаторами для предотвращения подобных актов ненависти, призвав к соответствующему наказанию виновных.

Позже в Баку было принято решение о возвращении членов национальной сборной по тяжелой атлетике с чемпионата Европы.

В заявлении азербайджанской стороны подчеркивается, что национальный флаг был сожжен демонстративно, и это было сделано официально аккредитованным лицом.

Азербайджан также призвал Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

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