Тренер украинского олимпийского чемпиона прокомментировал его отстранение от турниров

Тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский заявил, что пока не может рассказывать подробности ситуации с отстранением олимпийского чемпиона Олега Верняева от соревнований.

Несмотря на это, в комментарии изданию Tribuna он намекнул на то, что расследование Международной федерации гимнастики (FIG) может быть связано с допингом. Наставник нашего спортсмена признался, что Верняев сейчас ничем не занимается.

"Тоже читал на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить. Возможно, речь идет о допинге. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока. Пропуск чемпионата Европы? Там все вместе. И травмы, и все остальное. Олег сейчас пока ничем не занимается", – рассказал Сартинский.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 Верняев взял "золото" на брусьях и "серебро" в абсолютном первенстве. На его счету также победа на чемпионате мира, шесть титулов чемпиона Европы и три – Европейских игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее титулованного украинского гимнаста отстранили от соревнований.