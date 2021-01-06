Тренер українського олімпійського чемпіона прокоментував його відсторонення від турнірів

Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський заявив, що поки не може розповідати подробиці ситуації з відстороненням олімпійського чемпіона Олега Верняєва від змагань.

Незважаючи на це, в коментарі виданню Tribuna він натякнув на те, що розслідування Міжнародної федерації гімнастики (FIG) може бути пов'язано з допінгом. Наставник нашого спортсмена зізнався, що Верняєв зараз нічим не займається.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити. Можливо, йдеться про допінг. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки що. Пропуск чемпіонату Європи? Там усе разом. І травми, і все інше. Олег зараз поки нічим не займається", – розповів Сартінський.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 Верняєв взяв "золото" на брусах і "срібло" в абсолютній першості. На його рахунку також перемога на чемпіонаті світу, шість титулів чемпіона Європи і три – Європейських ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше титулованого українського гімнаста відсторонили від змагань.