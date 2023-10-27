'Такое количество раненых': про адские штурмы Андреевки рассказала боевой медик и чемпионка мира по кикбоксингу

Младший сержант 3-й ОШБр Алиса Бажукова, которая считается одним из самых опытных и эффективных боевых медиков, рассказала про адские штурмы Андреевки. Чемпионка мира и Европы по кикбоксингу, тренер по кикбоксингу и тайскому боксу с позывным Fox не успевала перевести дух из-за большого количества раненых.

В рамках проекта "Эпизоды войны" титулованная спортсменка и защитница вспомнила, как спасала бойцов в середине сентября, когда они освобождали одно из сел под многострадальным Бахмутом.

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"Штурмы Андреевки я не смогу забыть никогда. Такое количество раненых, что кровь на перчатках не успевала высыхать. Если ад существует – это был он. Два больших рюкзака были опустошены под ноль. Постоянные обстрелы вражеской артой, стихавшие на считанные минуты", – вспомнила Бажукова.

"Сортировка, помощь, контроль ситуации, которая менялась каждое мгновение. Я не потеряла ни одного 300-го, а ребята удачно выполнили задание", – добавила Алиса.

Мама двоих сыновей подчеркивает, что в этой кровавой войне с РФ нужна помощь каждого украинца. Сделать вид, что ничего не происходит, не получится.

"Люди, которые не воюют, должны понимать, что мы – их стена, которая защищает их от реальной жизни сейчас, от страшной и тяжелой войны. И если каждый день они не будут помогать нам, стена упадет. Война найдет всех, кто делает вид, что войны нет", – считает Алиса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про бой под Бахмутом и ранение в руку тренера-наводчика из 3-й ОШБр.

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