'Пуля вошла рикошетом в руку, сломав кость': про бой под Бахмутом рассказал тренер-наводчик из 3-й ОШБр

Украинский спортсмен и тренер Игорь с позывным "Атлет" служит наводчиком в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая уничтожает оккупантов на востоке Украины. До полномасштабной войны "Атлет" занимался кроссфитом и участвовал в соревнованиях, а взяв в руки оружие, едва не погиб во время своего первого выезда в Донецкой области.

Для ресурса "Эпизоды войны" спортсмен рассказал про "крещение огнем" в Бахмуте, где получил ранение руки. На тот момент город был еще под украинским контролем.

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"Мы направились от наших позиций в сторону врага. Разведка доложила, что впереди чисто. Но не прошло и 5 минут, как мы столкнулись с противником. Перебегая открытый участок, по нам открыли огонь из пулемета и автоматов. В этот момент у тебя нет ощущения страха, нет ощущения ступора. Ты начинаешь выполнять свою работу, как учили", – вспомнил тренер.

Через мгновение после начала стрельбы "Атлет" уже был на земле, максимально пригнулся и начал насыпать в ответ.

"Пули ложились в считанных сантиметрах от меня. Прямо перед глазами земля поднимается от заходов в нее 7,62 и 5,45. Ты слышишь их свист, когда они пролетают над тобой, и щелчок, когда работают по тебе. В группе я шел третьим. Впереди были два моих побратима, которые заняли укрытие за небольшим холмом, высотой сантиметров 50 и шириной до метра", – отметил боец.

Игорь принимает решение ползти к побратимам, потому что был на открытом участке. Как раз в этот момент он получил прикрытие от своего пулеметчика. Однако укрытие было маловато для троих.

"Оценив обстановку, я понимаю, что до врага метров 30–40, и первая мысль: "Как они не разобрали нас из пулемета с такого расстояния". Ситуация, конечно, не из лучших, но мы готовились к этому, поэтому все как на тренировке, без лишнего кипиша. Группа позади уже прикрывала нас и пыталась подавить врага огнем. Кое-где успешно работал наш гранатометчик, потому что слышали свинячьи крики врагов", – вспомнил "Атлет".

Через некоторое время боя мимо защитника пролетел снаряд сначала РПГ, а затем и СПГ: "Он прилетел, как мы потом узнали, у ребят позади. Я получаю мощный удар в голову сзади. Это был тот же обломок от СПГ. На секунду кружится голова. Начинает выключать, но не здесь и не сейчас, поэтому быстро овладеваю собой. Поднимаю голову и вижу, как этот бугорок становится все меньше и меньше, его просто косит пулеметчик".

"Фронт растягивается. Буквально в этот момент 7,62 проходит сквозь землю в холме и заходит мне в правую руку. "Прекрасно. Еще и рабочая рука", – думаю я. К счастью, земля немного погасила кинетическую энергию пули, но этого хватило, чтобы она вошла рикошетом мне в руку, сломав при этом кость. Максимально быстро накладываю себе турникет и перевожу оружие в левую руку. В этот момент мысли: "А, так вот как оно поймать пулю, не сильно то и больно", – заметил защитник.

"Атлет" понимает, что он с побратимами зажат и вариантов для маневра нет: "Вызываем огневую поддержку АГСа. До этого уже перебрасывались с пид*рами гранатами и один из обломков зашел моему побратиму в пятку. БК заканчивается. Двое раненых. Приходит понимание, что скорее всего это все – конечная. Но эти мысли не были чем-то паническим, просто спокойная оценка реальности".

Однако в этот момент начала по чуть-чуть работать АГС. Бойцы его подкорректировали и договорились, что по первому падению следующего заряда будут быстро подрываться и перебегать обратно к своим. Предупредили ребят сзади. И как только во вражеский окоп упал первая граната, "Атлет" и побратимы изо всех сил побежали в сторону своих.

"До той балки было метров 50 и на полпути по нам снова открывается огонь. Чудом пули ложатся рядом в землю, а не в нас. Просто закатившись в балку, мы быстро начали выходить к своим. Так получилось, что в этой ситуации мы столкнулись с пид*рами лоб в лоб, которые тоже шли на штурм. В конце концов их разобрала наша арта", – вспомнил боец.

Далее Игоря ждала непростая эвакуация, больница, еще одна больница, лечение, реабилитация и возвращение в строй к побратимам. На данный момент он имеет еще одно ранение и снова в руку, но уже в другую.

"Побратимы шутят, что раскачал большие руки, вот оно все в них и летит. Тогда казалось, это все произошло за несколько минут, но просмотрев видео, понимаю, что бой длился 40 минут. Не дурной первый выход. Понимание, что по тебе стреляют и попадают, быстро раздупляет и заставляет включаться в работу. И такая она война, в которой нельзя сохраниться, как в компьютерной игре", – подытожил спортсмен.

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