'Святой ребенок был': в боях за Бахмут погиб молодой пограничник и титулованный спортсмен

На 24-м году российские оккупанты оборвали жизнь украинского военного и спортсмена Ильи Кобченко. Мастер спорта по сумо и универсальному бою погиб во время обстрела вблизи многострадального Бахмута. Про гибель Кобченко рассказал проект "Ангелы спорта".

Илья родился 7 октября 1999 года в Сумах, рос активным ребенком, с детства любил спорт и перепробовал немало секций различных единоборств. В итоге Кобченко добился звания мастера спорта Украины по сумо и универсальному бою.

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Также сумчанин был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Неоднократно становился победителем и призером соревнований по панкратиону, грэпплингу, ММА и рукопашному бою. Однако Илья не остановился на спортивной карьере, а захотел защищать границы Украины.

С 2017-го по 2019 год Кобченко учился в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. В 2019-м выиграл чемпионат Госпогранслужбы страны по самбо. После получения диплома два года проходил службу в подразделениях Черновицкого погранотряда, а с 2022-го – во Львовском.

Во время полномасштабной войны с РФ 23-летний инспектор пограничной службы комендатуры быстрого реагирования оказался на Донбассе, а затем в самой горячей точке украинского фронта – под Бахмутом.

8 мая 2023 года старший сержант Кобченко в составе подразделения выполнял боевое задание в районе населенного пункта Бахмут. И во время очередного массированного минометного обстрела со стороны российских оккупантов один из боеприпасов разорвался рядом с 23-летним Ильей. К сожалению, пограничник получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью.

Близкие и знакомые вспоминают Кобченко как очень целеустремленного парня, человека со стержнем. Но в то же время честного и готового прийти на помощь.

"Святой ребеночек был – один-единственный, такой успешный. Я не знаю, как можно родителям это пережить, как дальше после этого жить. Я знаю, что в педуниверситете он учился. Он же спортсмен. Там столько медалей, столько всего", – рассказала suspilne.media знакомая Ильи Нина Руденко.

"Человек, с которого надо брать пример всем остальным, кто живет и ходит по улицам. Человек, достигший высот. Мы это все видим по его результатам – грамотам, медалям. Ребенок, который благодаря помощи родителей достиг высот, которые не каждому даны", – поделился воспоминаниями про Илью его знакомый Юрий.

В августе 2023 года в Сумах состоялся открытый чемпионат города по пляжной борьбе памяти погибших Героев Украины. Одним из тех, кому организаторы посвятили соревнования, был Илья Кобченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20-летний боец "Азова" погиб во время задания: он был спортсменом и фанатом "Металлиста".

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