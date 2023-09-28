В бою с российскими оккупантами погиб фанат харьковского "Металлиста" и боец 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Азов" Денис "Бирч" Герасимов. 20 сентября во время выполнения боевого задания защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. 21 августа Денису, который также увлекался смешанными единоборствами, исполнилось лишь 20...

Герасимов был випускником Харьковского ліцея №107, увлекался смешанными единоборствами. В родном городе он тренировался у Александра Клушина – мастера спорта по казацкому поединку, обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу и чемпиона мира по ММА. С 2014-го по 2016 год "Тренер" воевал с оккупантами на востоке Украины в подразделении "Восточный корпус".

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В 2022 году Клушин сформировал и обучал добровольческую группу из представителей ультрадвижения харьковского "Металлиста" при спецподразделении полиции "Восток". И погиб в результате обстрела Главного управления Нацполиции в Харькове 2 марта 2022 года. Но благодаря Александру к ультрас "Металлиста", колективу Simmer Polecats Crew, присоединился и Герасимов.

"Денис попал в околофутбольную жизнь, как и многие молодые ребята, через тренировки Саши "Тренера" Клушина. Быстро им увлекся, участвовал во многих драках последних лет. Был искренним и открытым, свою застенчивость компенсировал упрямством и понемногу, но уверенно шел к желаемому", – отреагировали на гибель Дениса в SPC.

На момент полномасштабного вторжения РФ Герасимову было всего 18 лет, но, несмотря на свой юный возраст он с первых дней февральского нападения российских оккупантов добровольно встал на защиту Харькова. Он был самым молодым представителем подразделения SPC division.

"Дэн оставался с нашим подразделением в самые сложные периоды для города и всем, чем мог, помогал побратимам из 92-й бригады защищать и освобождать область. Мечтал продолжить службу в "Бешкетниках Сірка", но из-за юного возраста не смог попасть в желаемое подразделение", – вспомнили SPC.

Тем не менее Денис был твердо намерен попасть на фронт и отправился на подготовку в бригаду "Азов", чтобы учиться у лучших и стать лучшим.

Пройдя обучение, Герасимов присоединился к 3-му батальону 12 БСПП "Азов", где стал гранатометчиком. 21 августа Денису исполнилось 20 лет, а 20 сентября он отдал свою жизнь за свободу Украины и своих родных, получив ранения, которые были несовместимы с жизнью.

"Человек с большой буквы. С первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны. Был настоящим другом и отважным воином, который никогда не боялся исполнить самые опасные задания! Было честью стоять с тобой в одних рядах! И иметь такого друга! Нам будет не хватать тебя, твоих приколов и фирменного затяжного "та-да"... Обязательно отомстим!", – пообещал побратим Дениса SKADI.

"Ты был способен твердо стоять, не падая. Настойчиво шел к цели. Благодарен судьбе за то, что ты был моим другом. Тебе навечно 20", – отреагировал друг и побратим "Бирча".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под обстрелом погиб вице-чемпион Украины и еще три бойца "Азова", сдерживавшие войска РФ на Луганском направлении.

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