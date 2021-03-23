Сумоїст нокаутував бійця MMA за шість секунд. Відео

Японський сумоїст Цуйоші Сударiо здобув неймовірну перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA), який пройшов у межах промоушену Rizin.

23-річний професійний борець, який перейшов у 2020-му в ММА, нокаутував співвітчизника Казуши Міямото за шість секунд.

Цей нокаут став найшвидшим в історії промоушену. Для Сударiо бій із Міямомото був третім поєдинком за правилами MMA. У грудні 2020 року він нокаутував Ікухіса Мінова, а в липні того ж року змусив здатися Ділана Джеймса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на турнірі з сумо Daisoya в японському Тохоку.

Волею жереба величезному борцю дістався мініатюрний суперник. Гігант, заздалегідь смакуючи легку перемогу, почав демонструвати неповагу до опонента, за що і поплатився. Маленький борець-сумо ефектним прийомом уклав хвалька на ринг-дохе.