Сумоїст нокаутував бійця MMA за шість секунд. Відео

Японський сумоїст Цуйоші Сударiо здобув неймовірну перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA), який пройшов у межах промоушену Rizin.

23-річний професійний борець, який перейшов у 2020-му в ММА, нокаутував співвітчизника Казуши Міямото за шість секунд.

Цей нокаут став найшвидшим в історії промоушену. Для Сударiо бій із Міямомото був третім поєдинком за правилами MMA. У грудні 2020 року він нокаутував Ікухіса Мінова, а в липні того ж року змусив здатися Ділана Джеймса.

Records being broken left and right!



Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!



