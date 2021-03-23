Сумоїст нокаутував бійця MMA за шість секунд. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
169,8 т.
Сударiо Міямото

Японський сумоїст Цуйоші Сударiо здобув неймовірну перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA), який пройшов у межах промоушену Rizin.

23-річний професійний борець, який перейшов у 2020-му в ММА, нокаутував співвітчизника Казуши Міямото за шість секунд.

Цей нокаут став найшвидшим в історії промоушену. Для Сударiо бій із Міямомото був третім поєдинком за правилами MMA. У грудні 2020 року він нокаутував Ікухіса Мінова, а в липні того ж року змусив здатися Ділана Джеймса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на турнірі з сумо Daisoya в японському Тохоку.

Волею жереба величезному борцю дістався мініатюрний суперник. Гігант, заздалегідь смакуючи легку перемогу, почав демонструвати неповагу до опонента, за що і поплатився. Маленький борець-сумо ефектним прийомом уклав хвалька на ринг-дохе.

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