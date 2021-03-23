Сумоїст нокаутував бійця MMA за шість секунд. Відео
Японський сумоїст Цуйоші Сударiо здобув неймовірну перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA), який пройшов у межах промоушену Rizin.
23-річний професійний борець, який перейшов у 2020-му в ММА, нокаутував співвітчизника Казуши Міямото за шість секунд.
Цей нокаут став найшвидшим в історії промоушену. Для Сударiо бій із Міямомото був третім поєдинком за правилами MMA. У грудні 2020 року він нокаутував Ікухіса Мінова, а в липні того ж року змусив здатися Ділана Джеймса.
Records being broken left and right!- RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021
Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!
Stream the last 4 fights here:
🇺🇸 https://t.co/Mi4AiMpNGQ @livenowglobal
🇯🇵 https://t.co/KeydVIWlMN
# RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u
Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на турнірі з сумо Daisoya в японському Тохоку.
Волею жереба величезному борцю дістався мініатюрний суперник. Гігант, заздалегідь смакуючи легку перемогу, почав демонструвати неповагу до опонента, за що і поплатився. Маленький борець-сумо ефектним прийомом уклав хвалька на ринг-дохе.