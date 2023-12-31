Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила своего судью по художественной гимнастике Ирину Лорткипанидзе тренерской и судейской лицензии. Лорткипанидзе работала на международном турнире "Небесная грация" (Sky Grace), который состоялся 15-17 декабря 2023 года в Пекине (Китай).

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В соревнованиях принимали участие представители России и Белоруссии. Школа гимнастики "Небесная грация" принадлежит Алине Кабаевой, которую называют любовницей Путина.

"Польская ассоциация гимнастики выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из РФ и РБ участвовать в международных соревнованиях. Эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG)", - говорится в пресс-релизе PZG.

Ирина Лорткипанидзе является тренером первого разряда по художественной гимнастике, магистром физического воспитания и спорта с педагогической подготовкой. Судья Международной федерации гимнастики (FIG) с 2001 года.

Судья Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Член судейской комиссии секции польской спортивной гимнастики. С 1989 года тренер-консультант сборной Польши, тренер олимпийской сборной - Атланта-1996, Афины-2004.

В свое время тренировала Магдалену Марковскую, многократную чемпионку Польши, Каролину Доброшицку - многократную медалистку чемпионата Польши, и Наташу Урбаньскую.

Награждена, среди прочего, серебряным знаком Министерства национального образования и спорта "За заслуги перед спортом" и почетным знаком Польской ассоциации гимнастики.

Турнир "Небесная грация" — 2023 впервые прошел за рубежом. В соревнованиях приняли участие гимнастки из 19 стран.

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