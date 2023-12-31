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Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
33,9 т.
Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила своего судью по художественной гимнастике Ирину Лорткипанидзе тренерской и судейской лицензии. Лорткипанидзе работала на международном турнире "Небесная грация" (Sky Grace), который состоялся 15-17 декабря 2023 года в Пекине (Китай).

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Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

В соревнованиях принимали участие представители России и Белоруссии. Школа гимнастики "Небесная грация" принадлежит Алине Кабаевой, которую называют любовницей Путина.

Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

"Польская ассоциация гимнастики выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из РФ и РБ участвовать в международных соревнованиях. Эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG)", - говорится в пресс-релизе PZG.

Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

Ирина Лорткипанидзе является тренером первого разряда по художественной гимнастике, магистром физического воспитания и спорта с педагогической подготовкой. Судья Международной федерации гимнастики (FIG) с 2001 года.

Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

Судья Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Член судейской комиссии секции польской спортивной гимнастики. С 1989 года тренер-консультант сборной Польши, тренер олимпийской сборной - Атланта-1996, Афины-2004.

Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

В свое время тренировала Магдалену Марковскую, многократную чемпионку Польши, Каролину Доброшицку - многократную медалистку чемпионата Польши, и Наташу Урбаньскую.

Награждена, среди прочего, серебряным знаком Министерства национального образования и спорта "За заслуги перед спортом" и почетным знаком Польской ассоциации гимнастики.

Турнир "Небесная грация" — 2023 впервые прошел за рубежом. В соревнованиях приняли участие гимнастки из 19 стран.

Судье по гимнастике из Польши прилетела карма за прогиб перед Путиным

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