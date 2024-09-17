Бывший вратарь казанского "Рубина", "Крыльев Советов", "Тамбова" и "Локомотива" Сергей Рыжиков пожаловался на то, что в российском приграничье "страдают люди, обстановка тяжелая". Экс-футболист, в активе которого один матч за национальную сборную РФ, при этом забыл уточнить, что до 24 февраля 2022 года ситуация в этих регионах была спокойной.

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Об этом Рыжиков заявил в интервью пропагандистскому изданию Чемпионат.com. Нынешний тренер казанского "Сокола" и уроженец Шебекино с гордостью добавил, что в его родном городе "народ держится, и они большие молодцы", а сам он внимательно следит за событиями в регионе, который не перестают обстреливать авиабомбами сами же ВС РФ.

"У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжелая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе", – сказал Рыжиков.

Бывший вратарь сборной России Антон Шунин считает, что вторжение его страны в Украину в феврале 2022 года нельзя считать полномасштабной войной.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной РФ Руслан Литвинов съездил в Иран и заявил, что "в России все отлично".

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