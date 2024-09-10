Экс-вратарь сборной России выдал, что РФ не начинала против Украины 'полномасштабный конфликт'

Бывший вратарь сборной России Антон Шунин считает, что вторжение его страны в Украину в феврале 2022 года нельзя считать полномасштабной войной. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его слов о мобилизации, которую в сентябре-2022 объявил диктатор Владимир Путин.

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В интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com Шунин отметил, что в тот момент у него и его партнеров по московскому "Динамо" были мысли о начале "полномасштабного конфликта". При этом он позорно забыл о том, что к тому времени российскую армию выгнали из Киевской и Черниговской областей, после чего стало известно о военных преступлениях ВС РФ в Буче, Ирпене, Бородянке.

"Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам "Динамо" пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование. Когда была мобилизация, реально никто не понимал, что делать: россияне с повестками, легионеры новости читают и ничего не понимают. Были мысли, может, сейчас полномасштабный конфликт начнется. Я помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда все началось, сразу начал думать о близких. У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто", – сказал Шунин.

Ранее защитник московского ЦСКА Даниил Круговой выразил нелепую мысль о том, что сборную России скоро вернут в международные соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной РФ Руслан Литвинов съездил в Иран и заявил, что "в России все отлично".

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