Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022

Флаг Украины на церемонии закрытии XXIV Олимпийских Игр в Пекине понесет биатлонистка Елена Белосюк (Пидгрушная). Торжественное мероприятие пройдет 20 февраля в столице Китая на знаменитом стадионе "Птичье гнездо" и начнется в 14:00 по киевскому времени.

За свою карьеру 35-летняя спортсменка по одному разу выигрывала Олимпиаду (2018) и чемпионат мира (2013). Кроме того, в активе Елены 5 золотых медалей чемпионатов Европы, а также три бронзовые и две серебряные награды ЧМ.

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"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что мне доверили честь нести флаг Украины. Я горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" – сказала Елена.

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Сразу по приезду в Пекин наша опытная биатлонистка заразилась коронавирусом, поэтому смогла принять участие лишь в одной гонке. Елена вышла на старт эстафеты и несмотря не оптимальное состояние, великолепно провела свой этап, подняв команду на 7-е место.

Главной темой церемонии и основными персонажами, по словам организаторов, будут спортсмены. Авторы восхищаются атлетами, которые упорно и много тренировались, чтобы добиться результата.

Само действо будет непродолжительным по времени и состоится в обычном, традиционном стиле. Красной ниткой через всю церемонию будет проходит тема исторического достижение Пекина. В столице Китая впервые в мире состоялись и летние и зимние ОИ.

Напомним, что как и на предыдущей Олимпиаде в Токио, флаг страны у нас несли сразу два спортсмена. На этот раз высокой чести удостоились фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

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