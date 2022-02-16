Джима развеяла мечты Украины об успехе в биатлонной эстафете Олимпиады

Женская сборная Украины не смогла зацепиться за высокое место в эстафетной гонке 4х6 км на Олимпийских играх-2022. Провальным оказался второй этап, на котором олимпийская чемпионка-2014 Юлия Джима использовала шесть дополнительных патронов, но так и не смогла закрыть 10 мишеней, уйдя на штрафной круг.

Хотя все начиналось для нашей команды позитивно. Ирина Петренко (Варвинец) отлично провела первый этап, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Ее отставание от лидера составляло всего 21 секунду, но в плотной группе конкуренток она занимала 10-е место.

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А далее была провальная работа на огневых рубежах Джимы. Киевлянке не удалась уже стрельба лежа: ей не хватило восемь патронов на пять мишеней, и она пробежала лишние 150 метров. На стрельбе стоя опытная спортсменка использовала три дополнительных патрона и передала эстафету лишь 12-й (+2 мин. 8,4 сек.).

На третьем отрезке Анастасия Меркушина прекрасно отстрелялась, уверенно и довольно быстро закрыв все 10 мишеней. 27-летняя биатлонистка, которая приехала в Пекин запасной, подняла Украину на восьмое место (+1.52,5).

Завершала гонку в нашей команде Елена Билосюк (Пидгрушная), которая впервые вышла на олимпийский старт с 2014 года. Капитан "сине-желтых" также все 10 пуль отправила в цель и пришла на финиш седьмой. Причем, на третьем круге Лену обогнала чешка Харватова, но украинка не сдалась и на последних метрах смогла обойти Люцию.

Победу же уверенно добыла четверка из Швеции (Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна и Эльвира Эберг). "Серебро" и "бронза" достались командам ОКР и Германии, оставившим без медалей норвежек.

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