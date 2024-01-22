'Стали врагами': чемпионка ОИ из РФ обрадовалась, что у молодых россиян 'нет никаких шансов' выступить на Олимпиаде-2024

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обрадовалось тому факту, что спортсмены из РФ практически лишены шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 55-летняя победительница трех ОИ добавила, что атлеты, которые согласятся на условия допуска без флага и гимна страны-агрессора, станут врагами народа.

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Об этом Вяльбе заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она поблагодарила Международный олимпийский комитет (МОК), который запретил россиянам участвовать в командных соревнованиях на Играх в столице Франции, а в индивидуальных турнирах выставил жесткие критерии допуска.

"Много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране", – сказала Вяльбе.

Ранее она оскорбительно высказалась в адрес спортсменов из РФ, которые переходят в другие национальные команды, назвав их дураками и предателями.

Как сообщал OBOZ.UA, спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру.

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