'Позорно бежать, просто дураки': чемпионка ОИ из РФ оскорбила спортсменов, из-за которых Путина назвали брехлом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оскорбительно высказалась в адрес спортсменов из РФ, которые переходят в другие национальные команды. Трехкратная олимпийская чемпионка, в частности, гневно отреагировала на желание фехтовальщиков Сергея Биды, его жены Виолетты и Константина Лоханова выступать за США.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывшая лыжница назвала своих соотечественников предателями и дураками, а также с пафосом добавила, что россияне "должны миллионам людей в глаза смотреть и быть примером".

"Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена – это государство. Позорно бежать, просто дураки. Я понимаю любого спортсмена, как им тяжело во всей этой ситуации. Но нужно любую ситуацию с честью и достоинством принимать. Надо же понимать, что конкретно здесь мы живем и будем жить. Мы должны миллионам людей в глаза смотреть и быть примером не только на лыжне, но и в поступках. Мы должны быть патриотами", – сказала Вяльбе.

Напомним, что Сергей и Виолетта Биды сбежали в США. При этом Сергей был офицером Росгвардии, выступал за "Динамо", а Виолетта – сотрудницей министерства обороны по линии ЦСКА. В РФ спортсменов объявили в розыск. После этого болельщики из РФ назвали брехлом диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября известные российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, внезапно покинули РФ. По информации СМИ, они пришли на плановую тренировку к своему тренеру Анжелике Крыловой, но вместо занятий подарили ей букет, сообщив, что у них через три часа самолет в США.

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