''Спас много жизней'': доктор-волшебник и успешный футболист эвакуировал раненых солдат и покупал еду пострадавшим детям

В ночь на понедельник в США состоялось самое популярное спортивное событие года – Супербоул – финал сезона в американском футболе, который, наверняка, смотрел бы и лучший принимающий Украины Дмитрий Сербин. Но в октябре лидер Kyiv Capitals и талантливый кардиолог погиб, помогая эвакуировать с поля боя раненых солдат.

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Сербин был легендой американского футбола в Украине. Шестикратный чемпион страны, призер чемпионатов Венгрии и Румынии, победитель Балтийской лиги. Четыре раза признавался лучшим игроком Украины. А также, по признанию коллег, был лучшим принимающим за всю историю американского футбола в нашей стране.

"Дима был великим спортсменом. Потому что то, что он творил на поле в свои немолодые годы, было невероятно", – рассказал OBOZREVATEL друг Сербина и партнер по киевской команде Максим Череповский.

Максим отметил, что Дмитрий был лидером и на поле, и в раздевалке. И всегда умел правильно настроить партнеров по команде на победу, всегда находил подходящие слова.

"И ребята с боевым настроем выходили на поле и, можно сказать, уничтожали своего противника. Потому что реально мотивационные слова Димы очень влияли на всех нас в команде. Его все очень уважали и любили. Он был лидером как на поле, так и в жизни. Всегда добивался того, чего хотел. Конечно, как и у всех, были препятствия, но он был красавчиком", – рассказал футболист.

Сербин, которому в 2023 году должно было исполниться 50 лет, был старейшим профессиональным игроком в американский футбол в Украине и примером для всех, как нужно держать себя в форме и преодолевать препятствия. Он быстро восстанавливал себя даже после тяжелых травм. А их за годы карьеры хватало.

"Есть одна история, связанная с Димой. Это было в 2019 году, когда мы играли в полуфинале чемпионата Венгрии против "Будапештских Волков". Дима тогда получил серьезную травму. Если не ошибаюсь, перелом руки. Мы победили тогда в Будапеште. Через неделю уже играли финал в Венгрии", – вспомнил Череповский.

"Вы же понимаете, что после перелома руки нужно восстанавливаться месяц-два, но через две недели после финала чемпионата Венгрии нас ждал решающий матч и в чемпионате Украины. И я удивлялся, как за эти несколько недель Дима восстановился и играл финал. Все были просто в шоке и спрашивали у него: "Дмитрий Николаевич, как так? Вы можете дать свое зелье?" – с улыбкой вспомнил Максим.

И, как отметил Череповский, это был не один такой момент, когда Дмитрий был травмирован, но его сила, дух и то, что он любил спорт с самого детства, помогало ему очень быстро восстанавливаться: "И он снова шел в бой".

За пределами футбольного поля Сербин был талантливым врачом-кардиологом, последние 12 лет спасал жизни в Александровской клинической больнице Киева. Обладал тонким чувством юмора, всегда приходил на помощь и был любимым наставником всех интернов. Если под рукой оказывался мяч, а пациенты не нуждались в его присутствии, он мог показать, как нужно отдавать хороший пас даже в больничном коридоре.

"Дима был светлым человеком с большим сердцем. Спас очень много людей, работая врачом и в мирной жизни, и на фронте. Когда кто-то обращался к Диме с какой-то просьбой, он всегда помогал. И никогда не было такого, чтобы он отказал, потому что у Димы было большое докторское сердце. И спас он далеко не одну жизнь", – рассказ Максим.

За золотые руки и доброе сердце Сербина так и называли Magic Doctor – "Доктор-волшебник". А когда Россия вторглась на территорию Украины еще в 2014 году, Дмитрий отправился спасать украинцев в самые горячие точки фронта.

"Диму я знаю около 20 лет, нас свел спорт. И за все эти годы можно вспомнить очень много позитивных моментов. Всего, конечно, не расскажу, но я видел по Диме, что он был настоящим патриотом своей страны. Вспоминаю 2014 год – Майдан, война на Донбассе... Дима был там в качестве врача, помогал раненым", – заметил Максим.

"На протяжении всех этих восьми лет Диму очень тревожило, что война в Украине может стать полномасштабной. И 24 февраля это произошло. Тогда Дима пошел добровольцем. Сначала он записался в Национальную гвардию, проходил обучение, а потом его батальон отправили на Донбасс, где он был врачом и помогал раненым", – рассказал Череповский.

На фронте Сербин не только оказывал медицинскую помощь, но и занимался эвакуацией семей с детьми в безопасные места. Был в Донецкой области. Но 24 октября во время выполнения задания в районе села Белогоровка Луганской области Дмитрия не стало. Он занимался эвакуацией раненых побратимов с поля боя, когда наткнулся на вражескую мину и получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Я вам расскажу про один момент. Из тех денег, той зарплаты, которую Дима получал за службу в армии, он половину отдавал на покупку всего необходимого детям, которые пострадали в этой войне. Покупалась теплая одежда, еда. Он присылал видео и рассказывал, что ему больно смотреть на детей, которые умирают от голода и холода…" – вспомнил Максим.

"Он был человеком с огромным сердцем, который никогда не попросит лишнего. Он, наоборот, сам все отдаст. Диму знало очень много людей благодаря его работе и спасенным жизням", – заключил Череповский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в бою с российскими оккупантами погиб вице-чемпион Украины по американскому футболу, игрок "Винницких Волков" Игорь Бойко.