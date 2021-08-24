Скандальная Баюл выложила фото с флагом США в День Независимости Украины

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая ранее отказалась от украинского гражданства, похвасталась фото с флагом Соединенных Штатов Америки. Спортсменка отметилась соответствующим постом в социальной сети Instagram в День Независимости Украины.

"Если тебя не любят – не выпрашивай любовь. Если тебе не верят – не оправдывайся. Если тебя не ценят – не доказывай", – подписала снимок Баюл.

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Перед этим Оксана заявила, что "родилась русской, добыла "золото" для Украины а умрет американкой". Таким образом она отреагировала на критику ее решения получить паспорт США. Чемпионку Олимпийских игр 1994 года обвинили в том, что она просто обиделась из-за того, что ее не пригласили на торжества в честь 30-летия независимости Украины.

Напомним, Оксана Баюл является первой в истории страны обладательницей "золота" Олимпиады. В 16 лет уроженка Днепра стала сильнейшей на Играх в норвежском Лиллехаммере. Ее победа на зимних Играх оставалась единственной для Украины до турнира в Сочи.

Сразу после ОИ-94 Баюл перебралась в США. Головокружительный успех сыграл злую шутку с юной спортсменкой, которая пристрастилась к алкоголю. Позже Оксана прошла реабилитацию, поборов пагубную привычку.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная российская фигуристка и тренер Татьяна Тарасова отреагировала на отказ Оксаны Баюл от гражданства Украины.