Шлеменко победил Гусейнова в главном бою Eagle FC 42

37-летний российский экс-чемпион чемпион Bellator Александр Шлеменко победил соотечественника и ровесника Артура Гусейнова. Главный бой промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 42 на Red Arena в Сочи завершился единогласным решением судей: 30:27, 30:26, 30:26.

Первый раунд прошел в плотной борьбе при небольшом преимуществе Шлеменко. Оба бойца подолгу клинчевали, не пытаясь перевести встречу в партер.

Во втором отрезке Гусейнов неожиданно отдал инициативу соперника, позволяя омичу легко проводить захваты. При этом Артур еще успевал кривляться и строить глазки зрителям.

Шлеменко за счет контроля боя просто висел на Гусейнове и легко минимизировал урон оппонента. Бойцы подолгу стояли "обнявшись" в клинче и изредка работая коленями. Гусейнов постоянно махал руками, предлагая Александру устроить открытую рубку. Шлеменко не велся на провокации, был очень собранным и продолжал свою успешную тактику клинча.

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Начало третьего раунда началось с непристойного жеста жителя Бийска. Это разозлило оппонента и Александру удалось провести гильотину. Гусейнов никак не мог вырываться из захвата и только судья развел бойцов.

Сразу за этим спортсмены снова повисли друг на друге в клинче, при этом Шлеменко никак не выпускал оппонента. Концовка завершилась под диктовку Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 31-летний уроженец Екатеринбурга Владимир Минеев нокаутировал 35-летнего жителя Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова. Главный бой года в российских смешанных единоборствах (ММА) состоялся 16 октября в Сочи и завершился досрочно.