В России главный бой года в MMA завершился мощным нокаутом. Видео

31-летний уроженец Екатеринбурга Владимир Минеев нокаутировал 35-летнего жителя Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова. Главный бой года в российских смешанных единоборствах (ММА) состоялся 16 октября в Сочи и завершился досрочно.

Бой начался со своеобразной разведки, когда оба бойца полторы минуты практически не наносили друг другу ударов. Затем Исмаилов перевел бой в партер, где буквально избивал оппонента.

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По схожему сценарию прошла и вторая пятиминутка. Исмаилов успешно провел тейкдаун и заставил Минеева буквально выживать. Перелом случился в третьем отрезке. Минеев перехватил инициативу, стал вести поединок в стойке.

Обессиленный Магомед упал на канвас, рефери некоторое время позволил Владимиру просто избивать Лысого хищника, а затем остановил встречу.

Исмаилов сам не смог покинуть клетку. Ему понадобилась помощь врачей и кислородная маска.

Отметим, что Минеев и Исмаилов в первый раз подрались на Fight Nights Global 90 в Москве 19 октября 2018 года. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед боем-реваншем Минееву пришлось полностью раздеться во время церемонии взвешивания.